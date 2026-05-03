Liga MX Huiqui tras el triunfo de Cruz Azul ante Atlas: "El equipo aprendió de sus errores" El director técnico interino de Cruz Azul destacó las claves del triunfo ante los rojinegros; además, se refirió a la ausencia de Carlos Rodríguez de la lista del Mundial.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video El grupo aprendió de errores y se ve en la cancha: Joel Huiqui

El director técnico interino de Cruz Azul, Joel Huiqui destacó que una de las claves del triunfo ante Atlas en la ida de los cuartos de final fue que el equipo aprendió de sus errores y aseguró que están listos para lo que viene.

"El equipo se mostró muy maduro. Lo hablamos en el vestidor y yo les mencionaba que veía un grupo que aprendió de sus errores y hoy estamos listos para lo que viene. Obviamente el rival ha demostrado cosas buenas en el torneo y el equipo está consciente de que será complicada la vuelta. Contento por los muchos y por el club", dijo Huiqui en conferencia de prensa.

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Por otra parte destacó que una de las mejoras que tuvo el plantel también estuvo en la parte defensiva y también resaltó la contundencia con los siete goles en los últimos dos partidos.

"El plantel está muy completo. Lo que mostró hoy es una de las jornadas que hemos tenido con más orden en la parte defensiva y lo que hicimos hoy fue mejorar lo que ya hacían bien. Dimos un poco más de orden y a a partir de ahí demostró seguridad y contundencia", explicó.

HUIQUI CREE QUE CARLOS RODRÍGUEZ PUEDE LEVANTAR LA DÉCIMA CON CRUZ AZUL

Respecto a la ausencia de Carlos Rodríguez de la lista final de la Selección Mexicana, Huiqui se dijo sorprendido por lo que representa para ellos como jugador, pero también consideró que es una buena oportunidad para él de ser campeón con Cruz Azul.