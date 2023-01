"Es un grandísimo jugador, un centrodelantero que personalmente me sigue gustando porque marca la gran diferencia, se mueve mucho, abre muchos espacios a sus compañeros. Su primer año, con Adama Traoré, hizo una dupla terrible para todos. Después de la lesión, no vemos a Raúl, creo que está jugando aún con mucho miedo, aún no se despega. Para mí, si Raúl quiere regresar a ser el Raúl Jiménez que conocemos tiene una opción que es volver al América", mencionó Stoichkov en Futbol Club de TUDN.