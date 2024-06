Raúl Jiménez despertó los rumores de un posible regreso al América para la siguiente temporada, sin embargo, las Águilas no lo tendrían en mente.

En los últimos días distintos medios informaron que el atacante mexicano estaba muy cerca de regresar al nido, sin embargo, Julio Ibáñez , contó en Insiders de TUDN , que por ahora la directiva de los azulcremas no están interesados por el delantero del Fulham.

“(En América) Si quieren llenar las dos plazas de extranjeros que tienen, quizá un hombre del mercado nacional para que llegue a reforzar y no es opción en este mercado Raúl Jiménez, hoy no está para llegar al América, no lo están contemplando”, mencionó Julio Ibáñez.