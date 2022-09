Hernán Cristante cree que Bravos paga derecho de piso en la Liga MX

(L-R), Eduardo Fentanes head coach of Santos and Hernan Cristante head coach of Juarez during the game Santos vs FC Juarez, corresponding Round 15 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at TSM Corona Stadium, on September 18, 2022.



(I-D), Eduardo Fentanes Director Tecnico de Santos y Hernan Cristante Director Tecnico de Juarez durante el partido Santos vs FC Juarez, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio TSM Corona, el 18 de Septiembre de 2022. Crédito: Tomas Regueiro/Tomas Regueiro