Hernán Cristante se frota las manos por Rubens y el 'Gallito'

“Acá yo no vengo a poner un modelo de juego, el modelo de juego me lo dictan los jugadores, estoy buscando que las capacidades de ellos se embonen de la mejor manera. No es solamente jugar como a uno le gusta sino es tratar de que el equipo sea fuerte a través de ellos no a través mío, y de lo que me han mostrado en estas dos semanas de trabajo y lo que se ha ejecutado, creo que es valorable, es muy bueno”.