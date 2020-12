El carácter de Hernán Cristante lo llevó a terapia psicológica

"Escuchaba que decían que no recabé más experiencia, pero la tengo después de dirigir al Toluca, sería un error mío pensar que lo que hice estuvo bien, que lo que salió mal fue culpa de otros. Asumimos, tengo una enciclopedia de errores, cómo trabajarlos, he tomado cursos, diplomados, he viajado y compartido con gente que está en el plano futbolístico actual y te siembran algo, ser asertivo con lo que uno hizo bien, normalmente cuando uno acierta es trabajo de muchos, cuando uno erra es problema de uno".

“Lo del Repechaje, creo que es una oportunidad que le dan a los equipos que no anduvieron bien. Estar con 20, 22 puntos dentro de la posibilidad de llegar a una Final no se me hace del todo bien, pero atendiendo que las pandemias, lo semáforos naranja, rojos, que no hay viajes y de más, creo que alarga esa cuota de esperanza, de fe y le da alimento a muchos que de repente no pueden pensarlo de otra manera. Creo que no le hace bien al futbol pero son las reglas y hay que atenderlas cómo son y no pensar en un Repechaje sino tratar de buscar un acceso más directo al camino de la Final", comentó.