“Nunca me había tocado un grupo así”

“Empieza desde el dueño, al siguiente día de lograr los títulos está poniendo presión, espero no diga lo mismo hoy, hay que descansar un poco. Nosotros como directiva estamos muy unidos con el cuerpo técnico, los jugadores, es una familia, nunca me había tocado un grupo así.

“Ayer venían echando un relajo en camionetas, en el avión, hoy. No hay celos, no hay egos, los que juegan están bien, cada quien aporta su granito de arena. Ojalá tengamos la oportunidad de ver el discurso de Henry antes del partido, me hizo llorar y a un par de jugadores también. Ya lo verán, pero es un poco de lo que es este equipo, la unión y el hambre de trascender”.