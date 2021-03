Henry: "Peláez dejó en entredicho que sus jugadores no le han llenado"

“No debió decir eso (Peláez) porque deja en entredicho que los jugadores que tiene no le han llenado. Uno agradece que se fijen, pero estoy muy bien aquí, estoy contento y feliz, no pienso en hacer cambios. Quiero darle alegría al equipo, queda mucho futuro por delante. Gracias, pero no”, apuntó en conferencia de prensa.

“Es el torneo pasado, ya pasó y se habló mucho sobre eso. Creo que quedó claro que en la cancha más por los aficionados que tal vez se sienten ofendidos de haber perdido y el coraje que sentimos también, no lo demostramos al irnos enojados al vestidor, eso a la afición le dolió mucho, que algunos de mis compañeros se quedaran a platicar. Se habló y se pidió que no se vuelva a hacer y eso no será igual. Uno aprende de los errores y eso fue un error, espero que no vuelva a suceder”, definió.