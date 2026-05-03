Liga MX Henry Martin anota ante Pumas y rompe largo 'ayuno' sin gol con el América El delantero mexicano anotó su primer gol luego de casi un año desde su último tanto y estrenó su número nueve como goleador americanista.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Henry Martín vuelve al gol con América vs. Pumas y van por la remontada!

Henry Martín fue uno de los protagonistas del empate de América 3-3 ante los Pumas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX, al anotar uno de los goles del partido.

Fue al minuto 78 que se le presentó la oportunidad al América con un penalti. Henry Martín decidió cobrarlo y con decisión remató hacia el centro de la portería venciendo a Keylor Navas para poner en ese momento el 2-3.

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¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE HENRY MARTÍN MARCÓ GOL?

La última vez que Henry Martín había anotado gol fue en el Clausura 2025 en la semifinal ante Cruz Azul que ganó América por 2-1. Fue el 19 de mayo de 2025, es decir que casi un año después rompe su sequía.

También significa el primer gol desde que Henry usa el número nueve en su camiseta. Fue a partir del Clausura 2025 que comenzó a utilizar ese dorsal, pero no había podido marcar.