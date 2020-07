Gustavo Quinteros revela desacuerdo con directiva de Xolos

“ No hubo acuerdo cuando nos tocó coincidir en la incorporación de los jugadores, nada más. No hubo problema de malos resultados, trabajo, convivencia, siempre tuvimos buena relación con la dirigencia, jugadores… pero los entrenadores tenemos que coincidir junto con el club. Por supuesto que el club es el que toma la decisión y uno siempre se adapta a esas cosas. Ahora, buscar otras alternativas donde yo me sienta cómodo trabajando y pueda hacer algo de común acuerdo con el club”, reveló en exclusiva con TUDN.