El delantero de La Franja externó no tener algún tipo de miedo al Estadio Universitario por el ambiente que hace la afición regiomontana en el famoso Volcán.

"La llave está abierta, en el terreno de juego somos 11 contra 11 y lo demás es espectáculo. Muy contento por todo el funcionamiento que hemos tenido a lo largo de la temporada, me alegra más cómo competimos esta noche y agradecerle a todo lo que rodea al Puebla porque dejamos todo por la camiseta".

"Va a llegar el momento adecuado cuando Jimmy lo decida, soy un jugador que respeta muchísimo la decisión de los técnicos y sí él está ahí es porque es muy capaz y solo queda esperar y trabajar porque lo que yo haga aquí me va a llevar allá y qué mejor que vestir la verde".

SIBOLDI ELOGIA A PUEBLA Y CARBAJAL VIO UN TIGRES CONFIADO

"Ellos tenían planificado seguramente el poder cerrar en casa sacando un buen resultado de acá, por momentos me parece que ceden la iniciativa, no tenían prisa para ganar o buscar el resultado, me parece correctamente, lo que nos interesaba era darle volumen de juego para tener más opciones de concretar, el partido fue similar a lo que esperábamos".