Almada reveló que 'Pocho' Guzmán fue a la banca para que reflexionara

"Preferí que Pocho reflexionara, que lo mirara del banco, seguramente le dolió no entrar, pero uno ve el partido distinto a veces reflexionando algunas cosas que no hizo bien en las anteriores. Estamos muy seguros de que el Pocho nos va a volver a dar cosas importantes y esto es momentáneo, no es que se va a quedar definitivo ahí", dijo el estratega.