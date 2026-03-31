Liga MX Gilberto Mora regresa a los entrenamientos de Xolos tras su lesión El mediocampista mexicano fue captado haciendo trabajo con balón, por primera vez desde enero pasado.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gilberto Mora regresa con Xolos y apunta al Mundial 2026

El juvenil mexicano Gilberto Mora ya está de regreso en los entrenamientos, luego de la pubalgia que lo había alejado de las canchas desde el 17 de enero pasado y que incluso causó preocupación debido a la cercanía del Mundial 2026.

El propio Gilberto Mora ya había adelantado el fin de semana en la previa del partido entre México y Portugal que este lunes sería dado de alta y finalmente ya se le pudo ver haciendo trabajo con el balón.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales Xolos presumió el regreso de su joya. "Adivinen quien regresó", escribió el equipo de Tijuana en sus redes sociales junto a un video en el que se observa a Gilberto Mora dominando la pelota.

El último partido disputado por Mora este año fue ante San Luis en un partido que terminó empatado a un gol y donde disputó 45 minutos, desde entonces no volvió a aparecer.

Con Xolos acumula un total de 49 partidos disputados, nueve goles y dos asistencias. Mientras que con la selección mayor de México suma ya cinco partidos jugados.

El año pasado destacó por la gran actividad que tuvo con los torneos de la Liga MX, la Copa Oro, así como el Mundial Sub 20. Fue tanta su participación que no fue convocado a la Sub-17 para el Mundial de la categoría. Esta alta carga de actividad habría provocado su lesión más tarde.

¿Cuándo volverá a jugar Gilberto Mora con Xolos?

Xolos se enfrentará a Tigres este viernes 3 de abril en el regreso de la Liga MX tras el parón de Fecha FIFA; sin embargo, se desconoce todavía si Mora recibirá algunos minutos considerando que apenas se va reincorporando. Posiblemente su regreso pleno sea de forma gradual en los siguientes partidos.