Francisco Palencia de Mazatlán no busca pretextos: "No pudimos contrarrestar sus contragolpes"

Para Juan Francisco Palencia , entrenador del Mazatlán , la goleada que recibió su equipo en casa a manos del Puebla , fue justa y no buscó excusarse.

"No hay ningún pretexto ni de jugadores ni de plantel, creo que no salen las cosas como hubiéramos deseado, los jugadores hicieron gran esfuerzo, lo que les pedimos, desafortunadamente tuvimos desaciertos a la hora en la que marcaron los goles. Puebla mereció ganar, nosotros no pudimos marcar goles ni contrarrestar sus contragolpes, el resultado siempre nos dice qué hicimos bien y mal y ofensivamente tuvimos ocasiones de gol, y defensivamente nos vimos rebasados", admitió.