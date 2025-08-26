    Federación Mexicana de Futbol

    FMF festeja 98 años de historia

    El comisionado Mikel Arriola encabeza festejos por los 98 años de la Federación Mexicana de Futbol.

    Por:
    TUDN
    Video La Liga MX es la única en el mundo que exporta futbol: Mikel Arriola

    La Federación Mexicana de Futbol cumplió 98 años de una historia ligada al balompié mexicano y festejó en un evento en sus instalaciones ubicadas en Toluca, Estado de México.

    En la ceremonia, encabezada por el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, estuvieron presentes los colaboradores de la institución, a quienes el directivo dirigió un mensaje de reconocimiento, pero también de alineación de criterios rumbo al tercer Mundial en
    casa:

    “Quiero agradecer el esfuerzo, profesionalismo y entrega de todos ustedes. Gracias a su trabajo logramos que la FMF siga creciendo, innovando y adaptándose a los nuevos tiempos. Sigamos trabajando con pasión, unidad y con la certeza de que estamos escribiendo juntos la historia del futbol mexicano, con un firme objetivo: hacer un gran Mundial 2026 en casa”.

    Mikel Arriola reconoció la labor de los 37 presidentes que ha tenido en su historia la Federación Mexicana de Futbol, desde Humberto Garza hasta Ivar Sisniega, destacando que han sido parte de la construcción de una institución sólida y con perspectiva internacional, recordando a los dirigentes que están con vida, Rafael del Castillo, Raúl Borja, Enrique Borja, Alberto de la Torre, Justino Compeán, Decio de María, Yon de Luisa y Juan Carlos Rodríguez.

    Fue el 23 de agosto de 1927, cuando se constituyó la creación de la Federación y desde entonces el deporte más practicado en el mundo, ha crecido y se ha fortalecido, teniendo diversos logros en los diferentes torneos nacionales e internacionales.

    A lo largo de los 98 años de historia, la Federación Mexicana de Futbol, ha tenido tres distintas sedes desde las ubicadas en las calles de Abraham González y Donato Guerra, pasando por la calle de Colima en la Colonia Roma y el actual complejo deportivo y de oficinas “La Casa del Futbol”.

