"Entonces después se nos dio el campeonato que también terminé como mejor jugador joven . Fue a lo más alto que he llegado en mi carrera, hablando futbolísticamente. También el equipo estaba muy bien, por eso llegamos a ser campeones en León, pero han sido momentos muy bonitos", aseguró.

Pese a su juventud , tiene 21 años, Fidel no únicamente sabe anotar golazos y dejar a los felinos en el camino, también se habla muy bien de su liderazgo porque ya fue capitán de su ahora ex equipo, León.

“Primero que nada de mí, de ese deseo, de esa pasión que le tengo al futbol, de ese amor, es una profesión muy bonita que si yo juego futbol es porque me gusta y que me pagan por hacerlo, digo (algo que) no tiene precio, son cinco o seis horas que estoy en el club", explica.