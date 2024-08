Después de ser cesado de la dirección técnica de Rayados , Fernando Ortiz habló sobre su salida del equipo regiomontano donde destacó que la Leagues Cup 2024 fue un factor clave para su salida pese a que ese torneo no era el principal objetivo que era la liga.

“Monterrey es una institución que aspira siempre a lograr objetivos y no clasificar en la primera fase hizo bastante ruido, si bien quedamos a un punto es algo que a ellos (directiva) no les gustó y habíamos hablado algo con los directivos de hacer más hincapié en la liga y no tanto en la Leagues Cup”, indicó el ‘Tano’ en entrevista.