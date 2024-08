Demichelis sobre Rayados: "Contento que se haya apostado por nosotros"

"Creo que los dirigentes de la institución no podían, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano lo que hice fue hablar con Maxi, quien me expresó sus ganas de venir a River.

"Ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento pero cuando hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses, que sentía que se había vaciado, yo no quiero a nadie que no quiera estar. Lo mío fue muy fácil y después había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí, me alegro que se sume a River".