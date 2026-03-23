Liga MX Faravelli dedica mensaje a Anselmi tras ser despedido del Botafogo Ambos fueron campeones en Independiente del Valle y brillaron en la Liga MX con Cruz Azul.

Video Faravelli lanza mensaje a Martín Anselmi tras su despido de Botafogo

Lorenzo Faravelli, futbolista del Necaxa, se pronunció al despido de Martín Anselmi en Botafogo tras apenas dos meses en el banquillo del club brasileño.

El mediocampista argentino publicó un par de fotos de Anselmi a través de una historia de Instagram acompañado del siguiente mensaje: “En las buenas y en las bravas DT”.

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Cabe recordar que, Lorenzo Faravelli llegó a la Liga MX de la mano de Anselmi tras haber coincidido en el Independiente del Valle de Ecuador donde ganaron cuatro títulos.

Con el argentino en el banquillo, Faravelli ha mostrado su mejor nivel en México. Tras la salida de Anselmi, Lolo perdió protagonismo en Cruz Azul hasta darse su salida a inicios del 2026.

Anselmi fue despedido del Botafogo tras quedar fuera en la ronda previa a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y tras perder contra Flamengo (0-3) y Palmeiras (2-1) en el Brasileirao.

Es el segundo fracaso de Anselmi tras su polémica salida de Cruz Azul. En Porto también fue cesado tras cinco meses en el cargo y después de fracasar en el Mundial de Clubes 2025 donde fue eliminado en la Fase de Grupos.