Martín Anselmi Martín Anselmi es cesado de su cargo como técnico del Botafogo de Brasil El equipo lo anunció en redes sociales a pesar de haber ganado su último encuentro del torneo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Martín Anselmi es despedido como técnico del Botafogo de Brasil

El técnico argentino, Martín Anselmi fue cesado de su cargo como técnico del Botafogo de Brasil, tras unos meses en el puesto, el club lo anunció en redes sociales.

“ Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al técnico la mañana de este domingo”, inicia el comunicado.

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“Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos”, añadieron.

Desde la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, no ha podido consolidar una buena gestión en sus equipos, en el Porto de Portugal no le fue bien y no concluyó el torneo, ahora en Botafogo tampoco le acompañaron los buenos resultados y terminó saliendo.

El club brasileño tomó la decisión a pesar de ganar su último partido por 2-1 sobre le Bragantino, pero eso solo los movió al lugar 15 de la clasificación del Brasileirao, a dos puestos de la zona de descenso.

“Rodrigo Bellão, entrenador de la selección Sub-20, se hará cargo del equipo de forma interina. La selección albinegra retomará los entrenamientos el próximo martes”.