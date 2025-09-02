Esteban Andrada dejó este martes Monterrey para emprender el vuelo a España y reportar con el Real Zaragoza, su nuevo equipo para la temporada 2025-26.

A su salida habló con los medios de comunicación en el aeropuerto de Monterrey donde reconoció que se va dolido con la directiva de Rayados por cómo se dio su salida.

“Las formas no me gustaron, pero bueno uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones en la vida. Me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de Clubes porque así yo tendría más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos”, expresó.

Andrada aseguró que lo dio todo por Monterrey, incluso jugó ocho meses lesionado del codo derecho hasta que entró a cirugía tras el Mundial de Clubes.

“Después con la operación del codo, vine jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo seguí jugando hasta que me operaron porque ya no podía más con el codo”, señaló.

Esteban Andrada jugará por primera vez en Europa

A sus 34, el arquero argentino cumplirá el sueño europeo y espera ayudar al Real Zaragoza a ascender a LaLiga de España al final de temporada.

“Es un sueño que tenía de chiquito, vamos a ver cómo se dan las cosas y ojalá arranque bien y salgan bien las cosas, uno siempre sueña desde inferiores estar en Europa, así que ojalá salga todo bien.

“Por más que sea una segunda división, Zaragoza es un equipo muy grande, tiene una misión importante y voy a aprovechar este momento para poder hacer las cosas bien y ojalá si Dios quiere podamos ascender”, señaló La Sabandija.

Esteban Andrada jugará en el quinto equipo de su carrera tras Lanús, Arsenal de Sarandí, Boca Juniors y Rayados.