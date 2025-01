En primera instancia pidió aplausos para los equipos de amputados y débiles visuales que también acudieron al festejo. “Un honor compartir el escenario con ustedes y son un ejemplo para todos nosotros de perseverancia y humildad, de siempre ir por más, no darse por vencidos nunca”.

“Sabemos que no es posible ganar todo, sabemos que es muy difícil pero no tengan duda, ni lo duden por un segundo que no lucharemos por conseguir y por darles las máximas alegrías posibles”, agregó el futbolista mexicano.