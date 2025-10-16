    Cruz Azul

    Erik Lira advierte que Cruz Azul está obligado a vencer al América

    El mediocampista del Cruz Azul advierte que no saldría de La Máquina para irse a jugar a otro equipo de la Liga MX.

    Por:
    TUDN.
    Video Erik Lira sobre América: "Estamos obligados a ganar"

    Una vez que firmó su renovación con el Cruz Azul, Erik Lira dejó claro que nunca pensó en dejar a La Máquina por algún otro equipo del futbol mexicano.

    "Tuve en claro en que no me vi libre, en ningún momento en mi cabeza pensó en irme libre, eso no me representa como persona, desde el día uno le dije a la directiva y el presidente que no iba a pasar, que estuviera tranquilo por esa parte, que si fuera a salir del Cruz Azul sería por algo mejor".

    PUBLICIDAD

    Al hablar d el próximo compromiso de los cementeros, ante el América, advirtió que es de los rivales que le dan un toque especial cuando se les enfrenta.

    "Es un partido bastante lindo, es uno de los rivales que siempre quieres enfrentar, que tienen un sabor extra, pero estamos en casa, estamos obligados a ganar".

    Erik Lira dejó claro que el Cruz Azul tiene armas suficientes para imponerse en el Clásico Joven, especialmente si logran llevar a la cabalidad las instrucciones del técnico Nicolás Larcamón.

    "Estando fuertes nosotros y llevando el plan de juego como lo pide en este caso Nicolás (Larcamón), no hay ninguna duda, estamos bastante fuertes, nosotros siempre queremos estar en primer lugar, es Cruz Azul y la exigencia es máxima".

    Más sobre Liga MX

    2 min
    El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM

    El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM

    1 min
    El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero

    El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero

    1:18
    Erik Lira sobre América: "Estamos obligados a ganar"

    Erik Lira sobre América: "Estamos obligados a ganar"

    2 min
    Víctor Dávila lanza tremendo dardo para Chivas y Pumas previo al Clásico Joven

    Víctor Dávila lanza tremendo dardo para Chivas y Pumas previo al Clásico Joven

    1 min
    Carlos Salcedo debutaría con Monterrey ante Pumas en la Jornada 13

    Carlos Salcedo debutaría con Monterrey ante Pumas en la Jornada 13

    Relacionados:
    Cruz AzulAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD