Una vez que firmó su renovación con el Cruz Azul, Erik Lira dejó claro que nunca pensó en dejar a La Máquina por algún otro equipo del futbol mexicano.

"Tuve en claro en que no me vi libre, en ningún momento en mi cabeza pensó en irme libre, eso no me representa como persona, desde el día uno le dije a la directiva y el presidente que no iba a pasar, que estuviera tranquilo por esa parte, que si fuera a salir del Cruz Azul sería por algo mejor".

PUBLICIDAD

Al hablar d el próximo compromiso de los cementeros, ante el América, advirtió que es de los rivales que le dan un toque especial cuando se les enfrenta.

"Es un partido bastante lindo, es uno de los rivales que siempre quieres enfrentar, que tienen un sabor extra, pero estamos en casa, estamos obligados a ganar".

Erik Lira dejó claro que el Cruz Azul tiene armas suficientes para imponerse en el Clásico Joven, especialmente si logran llevar a la cabalidad las instrucciones del técnico Nicolás Larcamón.