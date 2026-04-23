    Liga MX

    Emotiva despedida entre Sergio Canales y aficionado del Monterrey

    El español podría salir de Rayados al término del Clausura 2026 porque todavía no firma su renovación.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video La emotiva despedida de Sergio Canales con un aficionado de Monterrey

    El futuro de Sergio Canales en Monterrey es una incertidumbre, pues en España trasciende la posibilidad de que el futbolista regrese a Europa para jugar con el Racing de Santander.

    Mientras se define su futuro, la afición de Rayados ya comienza a despedirse de Sergio Canales, quien se ha mostrado, como siempre desde que aterrizó en México hace casi tres años, accesible y amable con los fans.

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    El miércoles, en las afueras de El Barrial, Canales protagonizó una emotiva despedida con un aficionado del Monterrey, que le dedicó unas sensibles palabras.

    “Te voy a extrañar Canales, siempre te voy a llevar en el corazón si te llegas a ir, pero si te quedas sería lo mejor. Te amo por siempre y lo sabes Canales. Eres lo mejor de todo compadre, te deseo suerte en todo. Te amo, siempre te llevo en mi corazón”, mencionó el fan mientras el jugador sonreía.

    Incluso, el aficionado le pidió a Canales que hicieran un corazón con las manos y el español accedió, generando un momento que, seguramente, el fan siempre atesorará.

    ¿Cuál es la situación de Sergio Canales en Monterrey?

    Sergio Canales ya tiene su renovación automática con Monterrey, sin embargo, aunque no se han sentado ambas partes para que el español pueda firmar su contrato y no se han reunido desde hace tiempo.

    Esto es de acuerdo a información de Diego Armando Medina, reportero de TUDN, quien aseguró que el contrato del ibérico finaliza al acabar el presente Clausura 2026 de la Liga MX.

    Canales ha jugado 118 partidos con Rayados desde el 2023 que aterrizó en México con juegos de Liga MX, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y Mundial de Clubes, con saldo de 46 goles y 22 asistencias.

    Video Sergio Canales puede despedirse del BBVA este martes con el Monterrey
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