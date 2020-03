El máximo sueño de Sebastián Jurado son los Juegos Olímpicos

Sebastián Jurado , portero de Cruz Azul , confesó en exlcusiva para TUDN que por el momento su máximo sueño es jugar con México en los Juegos Olímpicos de Tokyo , y a pesar de que no le han informado si podrá participar el próximo año por la edad, está consciente que debe de ser paciente, pues por la pandemia del coronavirus, el futbol y el deporte pasan a segundo plano.

“La verdad no nos han comentado nada (si respetaran el proceso), me imagino que lógicamente y pensando que lo primordial es la salud, el futbol pasa a segundo término, hay que enfocarnos en que todos estén bien, pero seguramente después vendrán los informes y todas las cosas y detalles que nos digan, no nos han comentado nada, hay que ser pacientes. Nuestro máximo sueño es competir en los Juegos Olímpicos, pero debido a las causas hay que tener mucha paciencia”, externó para el programa de TUDN, Futbol Club.