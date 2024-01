"Cuando tienes inactividad no tienes confianza al cien, muchas veces el señalamiento hacia el arquero es bastante notorio y puede que muchas veces no tengas la misma culpa, no tener la constante en el terreno de juego y después por azares del destino que juegues y tengas una ligera equivocación todo se magnifica, pierdes confianza.

"Realmente yo con la directiva, empezando con el presidente tengo una gran relación, no es que necesitara como tal salir, lo que un futbolista necesita es confianza, por ese lado las cosas con Azul fueron fenomenales, no tuve ningún problema en las negociaciones, es un club al que quiero mucho y no saldría de una forma errónea. Las dos partes Azul y Juárez se comportaron bien conmigo, agradecido y hoy me debo a Bravos".