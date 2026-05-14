    Liga MX

    El gesto de Ángel Sepúlveda con los jugadores de Cruz Azul en el Estadio Banorte

    El delantero de Chivas volvió a anotarle a La Máquina, ahora en el Estadio Banorte durante las Semifinales.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Ángel Sepúlveda tiene acción inesperada con la banca del Cruz Azul previo al inicio de partido

    Ángel Sepúlveda fue uno de los protagonistas del Cruz Azul vs. Chivas al anotar uno de los goles del Guadalajara en el empate de 2-2 en las Semifinales de ida del Torneo Clausura 2026.

    Antes de volver a aplicar la ‘ley del ex’ a La Máquina, Sepúlveda fue a la banca cementera para saludar a sus excompañeros y a Joel Huiqui, con quien intercambió un fraternal y emotivo abrazo.

    PUBLICIDAD

    Tras la baja de Armando ‘Hormiga’ González, por su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, la delantera de Chivas ha recaído en los hombros de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

    Sepúlveda anotó el 1-2 del Rebaño al minuto 50 con un cabezazo tras un centro de Miguel Gómez para llegar a cuatro goles en el Clausura 2026.

    En la Jornada 7 de la fase regular, Sepúlveda también le marcó a Cruz Azul en la derrota de Chivas por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    Tras el empate por 2-2 en el Estadio Banorte, Chivas y Cruz Azul definirán al primer finalista de la Liga MX el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco luego de que el Estadio Akron ya fuera entregado a FIFA para el Mundial 2026.

    Al Rebaño le basta con empatar para avanzar a la Final, ya que cuenta con la ventaja de la posición de la tabla.

    Video Chivas se queja del árbitro Quintero por el penal marcado a favor de Cruz Azul
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraCruz AzulÁngel Sepúlveda

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Socias por accidente
    Tráiler: Riquísimos por cierto (Temporada 2)
    El hilo rojo
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX