Liga MX El gesto de Ángel Sepúlveda con los jugadores de Cruz Azul en el Estadio Banorte El delantero de Chivas volvió a anotarle a La Máquina, ahora en el Estadio Banorte durante las Semifinales.

Video Ángel Sepúlveda tiene acción inesperada con la banca del Cruz Azul previo al inicio de partido

Ángel Sepúlveda fue uno de los protagonistas del Cruz Azul vs. Chivas al anotar uno de los goles del Guadalajara en el empate de 2-2 en las Semifinales de ida del Torneo Clausura 2026.

Antes de volver a aplicar la ‘ley del ex’ a La Máquina, Sepúlveda fue a la banca cementera para saludar a sus excompañeros y a Joel Huiqui, con quien intercambió un fraternal y emotivo abrazo.

PUBLICIDAD

Tras la baja de Armando ‘Hormiga’ González, por su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026, la delantera de Chivas ha recaído en los hombros de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Sepúlveda anotó el 1-2 del Rebaño al minuto 50 con un cabezazo tras un centro de Miguel Gómez para llegar a cuatro goles en el Clausura 2026.

En la Jornada 7 de la fase regular, Sepúlveda también le marcó a Cruz Azul en la derrota de Chivas por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Tras el empate por 2-2 en el Estadio Banorte, Chivas y Cruz Azul definirán al primer finalista de la Liga MX el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco luego de que el Estadio Akron ya fuera entregado a FIFA para el Mundial 2026.

Al Rebaño le basta con empatar para avanzar a la Final, ya que cuenta con la ventaja de la posición de la tabla.