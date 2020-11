La carrera de Hernán Cristante en México no fue miel sobre hojuelas y tuvo que pasar varios episodios oscuros cuando estaba con el Toluca y fue Enrique Meza quien se encargó de hacerle vivir uno de ellos.

El argentino recordó para Versus Digital de TUDN, sus inicios con el cuadro de los Diablos Rojos, recordó su primer título en el Verano 1999 frente a Atlas, donde fue la figura, y reveló una curiosa anécdota.

Cristante rememoró que en ese torneo de la Liga MX tuvo que ser suplente casi todo el torneo debido a que le ocultó a Enrique Meza una molestia que tenía... después de eso no jugó la mayoría del semestre.

"Fue un momento muy especial (título), porque todo ese torneo yo había comenzado como titular y jugué un partido contra Tigres lesionado, no le dije nada a Enrique Meza, el profe me pregunta después, pero no actué bien, mi funcionamiento no fue el idóneo".

De acuerdo con la Liga MX en su archivo digital, Cristante jugó frente a Atlante, Santos y Tigres de la Jornada 1 a la 3, pero después reapareció hasta la Jornada 16 contra León, por lo que fue banca de Mario Albarrán, tal y cómo recordó en Versus Digital.

“Le comenté al profe ‘andaba muy molesto de un gemelo, tenía una puntada y no le dije nada profe, perdón’ y me dijo ‘primero está tu salud, después el equipo y en tercer término estás vos’, me sacó y me volvió a poner hasta el final del torneo”.

"Albarrán comenzó la Liguilla el primer partido y ya el segundo partido me metió a mí toda. Había sido un torneo de incertidumbre, de cerrar el pico porque me había equivocado yo. Porque cuando eres jugador tu nunca te equivocas, uno no quiere dejar la playera. El profe me entendió, pero me dio un escarmiento espectacular”.

Hernán Cristante ya logró ser técnico del Toluca y hubiera preferido mil veces el lograr un título con los Diablos Rojos, por encima de llegar a ser estratega del Real Madrid.