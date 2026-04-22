Liga MX Efraín Juárez recordó que hace meses lo querían fuera de Pumas Además, el técnico comentó cómo se siente el equipo tras la lesión de Alan Medina durante el juego.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Efraín Juárez: “Quién lo diría, hace meses me querían echar”

Pumas logró la remontada en casa ante Juárez en un partido que iniciaron abajo por dos goles en el marcador, este juego fue en el inicio de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Efraín Juárez explicó en conferencia de prensa que encontró la falla en el primer tiempo y ajustó a tiempo en este juego y para lo que viene.

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“Más allá que no encontramos la circulación que pretendíamos, generamos, sabíamos que ellos venían a una pelota parada a una transición, dos goles son en transición con circunstancias de nosotros algo que teníamos controlado y hoy nos toma en un buen momento para preparar lo que viene”.

Sobre el siguiente rival, el técnico mencionó que lo analizará porque tiene poco tiempo para preparar el juego, además recordó que hace meses lo querían echar y dejó entrever que quiere el récord de puntos en torneos cortos.

“Analizar Pachuca, no lo tengo claro, no lo eh visto, tenemos tres días para preparar el partido que será importante para cerrar el torneo de la mejor forma. Nos decían que si ganábamos estos dos partidos hacíamos el récord de puntos en la historia de torneos cortos de los Pumas, quién lo diría, hace tres meses me querían echar”.

Efraín Juárez lamenta la lesión de Alan Medina

Efraín Juárez señaló cómo se siente el equipo después de que sea casi un hecho que su jugador se pierda el resto del torneo por una lesión durante el choque con Bravos.

“Muy probablemente tiene fractura, se pierde el torneo, pero esperar confirmación, eso mañana temprano los sabremos. Una tristeza porque haya adentro todos estábamos muy tristes por el torneo que estaba haciendo, por lo que había hecho para nosotros, por lo que lo habíamos recuperado, un tipo que venía de una situación complicada, una lesión que es parte del futbol nos duele muchísimo”.