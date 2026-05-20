liga mx Efraín Juárez llama a Javier Aguirre el mejor técnico de México Efraín llenó de elogios a Javier Aguirre al considerar que tiene las herramientas para llevar a México a hacer una buena Copa Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Efraín Juárez aprovechó el Día de Medios previo a la Final del Clausura 2026 para elogiar públicamente a Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana, a quien calificó como el mejor entrenador del país.

El estratega de Pumas dejó claro que, pese a su buen momento como entrenador, considera que Aguirre tiene la experiencia suficiente para liderar al equipo mexicano rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 sin necesidad de consejos.

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“Creo que Javier (Aguirre), con toda la experiencia, es el mejor técnico de este país. No está un niño de 38 años para darle consejos; él sabe lo que debe hacer. Estamos con la ilusión de que sea el mejor Mundial en la historia de este país”, comentó Juárez.

Pumas a recuperado el nivel de varios jugadores

Más allá de hablar sobre la Selección Mexicana, Juárez también destacó el trabajo integral que ha realizado su cuerpo técnico en Pumas para recuperar futbolistas que llegaban con poca actividad en otros clubes.

El entrenador auriazul mencionó casos como los de Jordan Carrillo, Alan Medina y Uriel Antuna, quienes encontraron regularidad y protagonismo dentro del equipo universitario.

“Juninho, Alan Medina no jugaba en Querétaro, Jordan Carrillo no jugaba en Santos, Antuna no jugaba en Tigres. Pumas tuvo fortuna en los refuerzos, pero es un trabajo integral”, explicó.

En Universidad transformaron a Jordan Carrillo

Juárez también profundizó en el caso de Jordan Carrillo, a quien puso como ejemplo del cambio de mentalidad que ha impulsado dentro del vestidor auriazul.

“Hoy me senté con Jordan en la mañana y le pregunté por qué creía que estaba así. El tipo es consciente de que todo lo que no le gustaba hacer, sacrificio, meter la pierna, lo está haciendo. Su talento ya lo tiene; no le voy a enseñar cómo perfilarse con la pelota o tirar un tiro libre”, sentenció.