¿Dónde se jugará la ida de la Final? Martín Anselmi responde por Cruz Azul

El coloso de Santa Úrsula es un recinto al que le caben más de 80 mil personas, más del doble que la capacidad del Estadio de la Ciudad de los Deportes, aunque esto no es factor suficiente para que Cruz Azul considere moverse al Estadio Azteca para recibir al América, equipo que también juega de local en ese mismo recinto.

AMÉRICA, EL MEJOR RIVAL POSIBLE PARA CRUZ AZUL EN UNA FINAL, REFIERE ANSELMI

Por otra parte, el director técnico cementero refirió que el duelo por el título del Clausura 2024 en la Liguilla de la Liga MX será el más complicado posible para Cruz Azul al enfrentarse al América, no solamente el vigente campeón, también el líder de la Fase Regular.

“Todo eso que alimenta a un partido de futbol no hace el partido. Es un final, hay un gran rival enfrente al que le queremos ganar. Es el actual campeón, el rival más duro que nos podía tocar. Nosotros pensamos en nosotros, no en lo extra”.

“Nos pasan muchas cosas por dentro pero yo confío a muerte en mis jugadores. Las cosas por casualidad no pasan, es por el trabajo de muchos meses. Si no nos tenía que tocar no era, supimos sufrir una vez más. Monterrey de una nómina impresionante. Sabíamos que en algún momento íbamos a pasar por eso".