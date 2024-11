También habla de sus orígenes como futbolista y director técnico y sobre todo como fue su primer contacto con Pep Guardiola . “Cuando estaba en el Girona me llama Pep y ahí coincidimos en el Barcelona. El me presenta y comenzamos a colaborar”, destaca el estratega.

“Yo no traigo amigos a mi staff, se hacen amigos con el tiempo. Tienes que traer profesionales porque si me equivoco ellos me ayudan con las dudas. Me quitan mucho trabajo. Aquí trabajamos como lo hacíamos con Pep, el 80 por ciento lo hacía el preparador físico y Pep se metía en la parte táctica, para el planteamiento del partido”, agrega Torrent.