" No hemos logrado nada, lo que hemos logrado es trabajo, encontrar un camino, hay que andarlo, si no, no hay manera de poder competir, primero contra uno mismo y este equipo tiene muchísimo para crecer; está bueno que la gente sienta eso, que el equipo va entrar a la cancha y se va a entregar, a buscar sumar de a tres, nosotros necesitamos eso, que nos alienten, nos apoyen, porque nosotros vamos por el camino correcto y tenemos los pies en la tierra", apuntó.