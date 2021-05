“¿Cómo no se va a poder soñar?, no concibo el futbol sin poder soñar sin animarse a creer y crecer, este equipo ha dado varias muestras de que se puede animar a crecer y creer, y la gente también lo siente, si logramos esa sinergia y nos vienen a alentar será un punto fuerte para que pase, yo no tengo dudas que mi equipo va a salir a la cancha a soñar y creer, le daremos seguridad a la gente no nos guardaremos nada y buscaremos el arco rival para seguir soñando juntos”, dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.