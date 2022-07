Dani Alves rechazó a León porque Pumas "es mucho más que futbol"

“Es mucho más que futbol, es lo que intento desde que me veo como persona, como profesional y por mi círculo de famoseo, si flipo mucho más con todo eso de la gente y creo una distancia que no existe, todos somos iguales, somos seres humanos, y luchamos por lo mismo, el ser humano no es más importante por cuántas veces sales en la TV, no es esa la razón.