Dani Alves y los números que ha usado en su carrera: ¿Por qué eligió el 33 con Pumas?

“ Siempre me gusta ir a donde haya cosas más importantes como venir acá, que es mucho más que futbol, es una universidad que da derechos igual a todos, tenga más o tenga menos, una universidad une a la sociedad, formar jugadores, formar personas, eso me apasiona, me vuelve loco, porque es lo que más platico, para tener igualdades hay que estar más ocupados, la vida no solo es futbol.