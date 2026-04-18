Liga MX Cruz Azul vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

Este sábado 18 de abril, Cruz Azul recibirá a Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Cruz Azul se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones con 28 puntos, registro de ocho triunfos, cuatro empates y dos derrotas, aunque como local mantiene el paso invicto.

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En el último partido La Máquina empató, lo que podría influir en su búsqueda por mantener el ritmo en la parte alta de la clasificación.

Por otro lado, Tijuana se encuentra a media tabla con 18 puntos, saldo de cuatro victorias hasta el momento, tres de ellas como visitante. En su más reciente encuentro, Xolos salió victorioso, lo que podría darles un impulso en este enfrentamiento.

Con una diferencia de 10 puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un desafío para Tijuana, que busca escalar posiciones en la tabla.

Mientras tanto, Cruz Azul intentará consolidar su lugar entre los primeros. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. TIJUANA DE LA JORNADA 15

Cruz Azul llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a América,lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para mejorar.

Por otro lado, Tijuana se presenta en alza tras haberse impuesto a FC Juárez, lo que les brinda confianza y motivación para enfrentar a un rival que busca recuperar su mejor versión.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Tijuana : el juego es este sábado 18 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es este sábado 18 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Cruz Azul vs. Tijuana : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Tijuana: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.