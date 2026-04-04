Liga MX Cruz Azul vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Video En vivo: ¡Cruz Azul y Pachuca están de vuelta en la Liga Mx! Aquí

Este sábado 4 de abril, Cruz Azul recibirá a Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc en un encuentro correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX Clausura 2026.

Cruz Azul llega con 27 puntos y pelea por el liderato del torneo; a este compromiso arriba con ocho victorias en lo que va del torneo y como local tiene paso perfecto.

PUBLICIDAD

En el último partido de La Máquina se empató, lo que podría influir en su búsqueda por mantener el ritmo en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, Pachuca se encuentra en la quinta posición con 22 puntos tras seis victorias hasta el momento, a cambio de cuatro empates y dos derrotas. Los Tuzos también llegan tras un empate en su más reciente encuentro, lo que añade un matiz interesante a este enfrentamiento.

Con una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos, el partido promete ser un duelo clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este enfrentamiento, que podría tener implicaciones importantes en la clasificación.

Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. PACHUCA DE LA JORNADA 13

Cruz Azul llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Mazatlán FC, lo que ha generado dudas en su rendimiento.

Por su parte, Pachuca también se presenta con la presión de haber igualado ante Toluca, buscando mejorar su desempeño y demostrar que pueden ser más competitivos en este encuentro.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Pachuca: el juego es este sábado 4 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

el juego es este sábado 4 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Cruz Azul vs. Pachuca : el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 9:05PM tiempo del Este, 8:05PM tiempo del Centro y 6:05PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Cruz Azul vs. Pachuca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.