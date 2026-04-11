    América

    Cruz Azul presume mejor ataque que América rumbo al Clásico Joven

    La Máquina llega con mejor ataque, pero los volátiles presumen defensa sólida

    Por:
    José Moreno
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul vs América: ofensiva celeste contra defensa azulcrema

    El Clásico Joven de este sábado no solo enfrenta a dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, sino que también pone a prueba dos estilos distintos: la contundencia ofensiva de Cruz Azul contra la solidez defensiva del Club América.

    La Máquina llega a este compromiso con una de las mejores ofensivas del torneo, al registrar 24 goles a favor, una cifra que coloca al equipo en el segundo peldaño, solo por detrás de Guadalajara, que presume 25.

    PUBLICIDAD

    América y Cruz Azul llegan con estilos diferentes

    Del otro lado, América presume una de las defensas más sólidas del campeonato, con apenas 12 goles recibidos, solo por detrás de Toluca con ocho y Pachuca con 11, lo que refleja su capacidad para cerrar espacios ante rivales de alto nivel.

    Con esta claridad que presumen ambos equipos, Cruz Azul intentará imponer su dinamismo ofensivo, mientras que América apostará por el orden en momentos puntuales.

    ¿Quiénes pueden marcar la diferencia en el Clásico Joven?

    Parte del éxito ofensivo de los celestes recae en hombres como José Paradela, que tiene cinco tantos; Agustín Palavecino y Gabriel Fernández, con cuatro; mientras que Carlos Rodríguez suma tres. En América, solo Brian Rodríguez tiene tres o más dianas.

    Eso sí, la defensa azulcrema, conformada por Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez y Cristian Borja, complementada con otros elementos como Alejandro Zendejas, Alan Cervantes y Erick Sánchez, puede limitar el arsenal celeste.

    Con estos ingredientes, el Clásico Joven promete ser un choque de alto nivel, donde números y estilos se enfrentan y donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

    Video América vs. Cruz Azul: Jugadores a seguir del Clásico Joven en el Clausura 2026
    Relacionados:
    AméricaCruz AzulFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    El candidato honesto
    Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX