América Cruz Azul presume mejor ataque que América rumbo al Clásico Joven La Máquina llega con mejor ataque, pero los volátiles presumen defensa sólida



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cruz Azul vs América: ofensiva celeste contra defensa azulcrema

El Clásico Joven de este sábado no solo enfrenta a dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, sino que también pone a prueba dos estilos distintos: la contundencia ofensiva de Cruz Azul contra la solidez defensiva del Club América.

La Máquina llega a este compromiso con una de las mejores ofensivas del torneo, al registrar 24 goles a favor, una cifra que coloca al equipo en el segundo peldaño, solo por detrás de Guadalajara, que presume 25.

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América y Cruz Azul llegan con estilos diferentes

Del otro lado, América presume una de las defensas más sólidas del campeonato, con apenas 12 goles recibidos, solo por detrás de Toluca con ocho y Pachuca con 11, lo que refleja su capacidad para cerrar espacios ante rivales de alto nivel.

Con esta claridad que presumen ambos equipos, Cruz Azul intentará imponer su dinamismo ofensivo, mientras que América apostará por el orden en momentos puntuales.

¿Quiénes pueden marcar la diferencia en el Clásico Joven?

Parte del éxito ofensivo de los celestes recae en hombres como José Paradela, que tiene cinco tantos; Agustín Palavecino y Gabriel Fernández, con cuatro; mientras que Carlos Rodríguez suma tres. En América, solo Brian Rodríguez tiene tres o más dianas.

Eso sí, la defensa azulcrema, conformada por Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez y Cristian Borja, complementada con otros elementos como Alejandro Zendejas, Alan Cervantes y Erick Sánchez, puede limitar el arsenal celeste.

Con estos ingredientes, el Clásico Joven promete ser un choque de alto nivel, donde números y estilos se enfrentan y donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.