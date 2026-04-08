Cruz Azul En Cruz Azul ofrecen disculpas y ya dejan mensaje para el Clásico ante América Paradela y Ditta dejan estos mensajes después de la vapuleada frente al LAFC en la Concacaf Champions Cup.

Video Paradela ofrece disculpas después de la actuación de Cruz Azul

El Cruz Azul fue vapuleado por 3-0 en su visita al LAFC en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup y, al respecto, jugadores del conjunto cementero dieron la cara despué3s del partido.

José Paradela, uno de los referentes del actual plantel de Cruz Azul, ofreció disculpas por la actuación mostrada ante el conjunto angelino, además de que confió en que con lo que hay en la actualidad en el plantel dirigido por Nicolás Larcamón, será suficiente para conseguir la remontada.

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"Agradecer el apoyo, pedir una disculpa, no estuvimos a la altura del partido", dijo Paradela después del partido.

"Golpe duro la verdad, nos vamos con un sabor amargo, confiamos en el plantel que tenemos para darle vuelta. Creo que tenemos qué ser autocríticos, en todas las líneas entrar, ajustar los detalles, también creo que fue un partido de esos que encuentran goles, nuestros primeros 15 minutos fueron buenos", agregó.

Por otra parte, Willer Ditta coincidió en que LAFC hizo daño suficiente, pero que hay elementos para pensar en dar la vuelta a lo sucedido, aunque también se dio tiempo para mencionar el partido ante América este fin de semana en Clásico Joven dentro de la Liga MX.