Christian ‘Chaco’ Giménez aseguró que Cruz Azul fue superior al América considerando los dos partidos de la final, donde los azulcremas casi no generaron peligro, pero admitió que las Águilas aprovecharon la inyección emocional que significó el descuento de Aquivaldo Mosquera .

“Creo que esa Final del 2013 se vivió muy bien, más allá de que fue épica, la confianza que teníamos de que lo estábamos haciendo bien. América no había pateado al arco. Nosotros habíamos tenido (varias)... ese partido tenía que haber terminado 3 o 4 a 1 (a favor de Cruz Azul).

Alejandro Castro y el doloroso momento de la derrota ante América

“Son momentos bien dolorosos. Por supuesto que la que más de dolor fue la (Final) de América. Fue en circunstancias del juego, y me tocó desafortunadamente. Yo intenté seguir trabajando, y así lo he hecho a lo largo de este tiempo.

“Me duele por supuesto esa situación y creo que es algo que te deja marcado. Sí me costó mucho trabajo salir adelante, y llegó un momento en el que decidí ir con una psicóloga que me ayudó a liberarme de esa carga”, aseveró Alejandro Castro.

“Cuando nos anota el gol Teófilo Gutiérrez, que era el 2-0, posteriormente se viene la expulsión de Molina. No lo voy a negar, hubo un momento en el que dije: ‘híjole, esto está difícil, está perdido’, ósea después de la expulsión, no veía yo de qué forma nos íbamos a poder levantar. Pero me doy cuenta de que el equipo más peligroso éramos nosotros, porque teníamos el balón, estábamos proponiendo y buscando. Entendible, pues necesitábamos los goles.