Luis Mendoza , titular de la Alcaldía Benito Juárez , aseguró en Línea de 4 que, en un mismo día, ya no habrá dos eventos masivos en dicho estadio y en La Plaza de Toros México para salvaguardar la seguridad de los aficionados y espectadores.

“No va a haber dos eventos el mismo tiempo, eso es garantizado. Si ellos cumplen con las prevenciones que deben de cumplir que hasta este momento no las han cumplido, yo les abriré. Yo no estoy en contra de la ley, estoy a favor”, sentenció el alcalde para TUDN .

Luis Mendoza añadió que el estadio, donde también juega el Atlante de local , también fue suspendido por el uso de pirotecnia no autorizado en pleno partido entre Cruz Azul y Santos.

¿Por qué no se tomaron medidas antes del partido de Cruz Azul?

Sobre el porqué la alcaldía Benito Juárez y Protección Civil no actuaron antes del evento si ya sabían que estaba programado el juego de Liga MX y el concierto de Coco, el alcalde respondió lo siguiente.

“Yo no puedo ver el futuro. Yo me dedico a gobernar y yo en el momento, con las atribuciones que tengo, si veo que hay un lleno total o vendieron más boletos, no estoy hablando del estadio, el tema de Coco (concierto en La Plaza de Toros), pues obviamente yo tengo la atribución para en ese momento suspender.