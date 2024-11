Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, Ciudad de México, dio a conocer que el motivo principal por el cual el estadio Ciudad de los Deportes fue clausura se debe al uso de pirotecnia pese a que se le presentó un documento donde indicaba que todo estaba en orden.

En entrevista para Línea de 4 el regidor agregó que la clausura del inmueble no es un tema en contra de la liga o de un equipo, sino por el bien del ciudadano.

“Voy a dar una general que es de las más importantes y es que no contaban con los permisos para el uso de pirotecnia dentro del estadio. Hace rato me preguntaban si era así de sencillo prender o apagar un cohete, no es así de sencillo se requieren permisos entonces son muchas cosas que no cumplieron entones p or eso tome la decisión de suspender vía protección civil”

“Esto no es en contra de la liga, ni a favor o en contra de un club deportivo, esto es favor de los ciudadanos y de la integridad física de las personas, entonces lo que yo hice f ue suspender el inmueble no un partido de futbol sino fue el inmueble que no cumplió con características de protección civil para dejarlo claro”, declaró el alcalde.

Sobre el documento que se le presentó, al que tuvo poder TUDN, en el cual se menciona que el estadio Ciudad de los Deportes tenía los permisos, Luis Mendoza señaló que ese oficio no es válido.

“No hay autorizaciones previas porque simple y sencillamente ese es un programa de protección civil actual que debe tener el estadio entonces esto puede ser generalizado, lo que me están enseñando es el programa de protección civil que ellos hicieron dentro del estadio, me los están entregando y yo tengo que validar, valorarlo e ir a checar y yo decir adelante, no nada más decir que ya me entregaron un oficio”, apuntó el alcalde de Benito Juárez.

Tras la clausura del estadio Ciudad de los Deportes el América se vio obligado a cambiar de sede su siguiente compromiso frente a Pachuca que ahora se disputará en la ciudad de Puebla y queda la duda si Cruz Azul o América Femenil puedan jugar el próximo fin de semana.

