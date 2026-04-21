Liga MX Atlético San Luis vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 Aquí te decimos dónde seguir el encuentro que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

El Atlético San Luis recibe a Santos en el partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX en un duelo de clubes que ya no tienen posibilidades de jugar la Liguilla y que buscan despedir el torneo de la mejor manera posible.

En este sentido, a Santos no le queda más que evitar ser el último lugar de la tabla general, algo que disputa con Mazatlán quien lo supera por tres puntos.

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El equipo potosino no pudo ganar sus últimos dos juegos y perdió la posibilidad de buscar entrar a la fiesta grande. Ahora se despedirá del torneo ante su gente.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO SAN LUIS VS. SANTOS DE LA LIGA MX

Por otra parte, esta la motivación individual de Joao Pedro, quien tratará de quedarse con el título de goleo individual. Actualmente está igualado con Armando González con 12 goles.

Es así que el ítalo-brasileño tratará de aprovechar enfrentarse al último lugar de la tabla para despegarse en el campeonato de goleo considerando que los laguneros son los que más goles han recibido con 36 en contra.