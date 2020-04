Nadie debería avergonzarse de los orígenes, todos provenimos de la misma familia, hace 300 mil generaciones éramos una sola. En el futbol mexicano, 16 de los 18 equipos que integran actualmente la Primera División , pasaron por la Segunda, solamente América y Guadalajara no lo han hecho, los cremas llegaron como fundadores de la Liga en 1922 y las chivas por invitación en 1943.

A fines del año 2006, los “guerreros” de la comarca lagunera, ocupaban el penúltimo lugar del porcentaje, se reforzaron y dieron de alta jugadores por medio de la filial en Primera “a” donde había tope salarial, entre ellos Oswaldo Sánchez, quien no cobraba tres pesos, es decir, lo hicieron con contratos apócrifos.

El León y Pachuca dicen no olvidar sus orígenes en Segunda División . Bajaron y regresaron. Los “Esmeraldas” promedian el décimo lugar y los “Tuzos” el noveno en Torneos Cortos, nada para presumir, es decir, fuera de zona de clasificación, obvio, de la excelencia.

El Necaxa es otro de los equipos beneficiados con la cancelación del descenso. Logró dos ascensos, pero, su plantilla se convirtió en moneda de cambio, los buenos jugadores son revendidos a costa del éxito deportivo, es decir, con el pretexto de mejorar la economía, renuncian al título, otra mentirilla a la afición, ya que, con los títulos llegan los grandes contratos, patrocinios y ventas, no al revés. Jamás volveremos a ver a los rojiblancos campeones.

Otros de los quejosos es Correcaminos. Ascendió dramáticamente en 1987 y de inmediato descendió, pero, sacó el fajo de billetes y compró la franquicia de “Coyotes” de Neza, de todas formas, volvió a perder la categoría en 1995. Durante 25 años ha intentado regresar, no lo ha conseguido y se siente perjudicado, es decir, es otro equipo que no puede subir el escalón, si lo hubiera hecho, estaría feliz de cancelar el descenso.

Las subidas y bajadas de categoría se propiciaron por malas administraciones, sobre todo, en la Dirección Deportiva. Los que no jugamos futbol profesional somos cuestionados, pero, los que sí lo hicieron son los verdaderos responsables de la crisis del balompié mexicano.

Es la gente de futbol que no tiene la preparación académica, pedagógica ni profesional para estudiar y elegir lo que verdaderamente necesita un equipo, burlones de los partidos moleros cuando ellos fueron jugadores moleros al disputar menos de 10 partidos con la selección nacional y lo hicieron por el famoso “manoseo” de futbolistas.

Como todo en nuestro entorno, la culpa es de la cúpula, ciertamente, son los que invierten y mandan, ¿por qué tomaron las riendas? Porque los secretarios técnicos, directores deportivos y demás directivos no hicieron bien su trabajo, en pleno siglo XXI, tres veces la selección mexicana estuvo a punto de no clasificar al mundial, una vez sancionados por un caso de doping positivo, terminaron por hacer el ridículo en la Libertadores y el Mundial de Clubes, dónde no juegan las opiniones ni la gente de pantalón largo, sólo la de corto.