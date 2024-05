Indicador Futbolero | ¿El pasado persigue o no a Cruz Azul?

“Todo eso que alimenta un partido de futbol, no hace al partido. Es una Final y hay un gran rival en frente al que le queremos ganar”. Señaló Anselmi tras el partido de vuelta de las semifinales ante Rayados. “Todo eso de los datos, la estadística, no juega, no podemos vivir del pasado. Tenemos al actual campeón en frente, el rival más duro que nos podía tocar, y nosotros a pensar en nosotros, no en todo lo demás”. Sentenció el estratega argentino.