Liga MX Las similitudes del último Pumas campeón y el del Clausura 2026 El campeón del Clausura 2011 y el equipo de Efraín Juárez guardan algunas coincidencias en este final.

Video Las coincidencias del más reciente Pumas campeón y el del Clausura 2026

Pumas cumplirá el 22 de mayo, próximo, 15 años sin ser campeón. El Clausura 2011 le vio levantar el trofeo la ocasión más reciente y ante Cruz Azul buscará que ese lapso no se extienda. Y entre aquella final y la del Clausura 2026, hay algunas similitudes que vale la pena destacar, por aquello nada más de las puras coincidencias.

La primera de todas, Joel Huiqui, el actual DT de La Máquina, fue rival de los universitarios. Era defensa de Monarcas Morelia y jugó los 90 minutos del juego que ganaron los felinos 2-1 (3-2 global).

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En ese entendido, los del Pedregal en el 2011 cerraron la serie en el Estadio Olímpico Universitario, justo como va a ocurrir en este 2026. Aunque en aquella oportunidad, la cita fue al mediodía y ahora será a las 7:00 pm.

Hace 15 años, el Club Universidad rompió su récord de puntos en torneos cortos con 35. Igualó con Tigres en la cima, aunque el liderato se lo llevaron los regios por mejor diferencia de goles.

Esa marca solo la repitieron en el Apertura 2015 y se rompió en el Clausura 2026 con 36 unidades. Aunque, ahora sí fue el líder del torneo, pero también igualado pero ahora con Chivas.

Finalmente, las dos finales tendrán técnicos mexicanos en los banquillos. Efraín Juárez y Joel Huiqui en el presente, Guillermo Vázquez hijo y Tomás Boy hace cinco lustros.

Cruz Azul y Pumas juegan el partido de ida de la gran final del Clausura 2026 este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm.