Liga MX Gabriel Milito: “Necesitábamos un partido así”, tras el Chivas vs. Puebla El director técnico de Chivas respiró tras la goleada e hizo frente a las ausencias que llegue a tener en la Liguilla debido al Mundial 2026.

Video Chivas vs. Puebla: Gabriel Milito admite que necesitaba un triunfo como el de la Jornada 15

Chivas goleó a Puebla, un triunfo categórico que le permite mantener su distancia como líder de la Liga MX Clausura 2026 a falta de dos jornadas por disputar para el comienzo de la Liguilla.

La victoria fue un bálsamo para el cuadro del Guadalajara y así lo dejó ver su director técnico Gabriel Milito, luego de que hilvanó dos partidos sin ganar frente a conjuntos felinos, Pumas y Tigres, éste incluso con el que perdió por goleada.

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“ Necesitábamos realizar un partido así, veníamos de una dura derrota fuera de casa y necesitábamos esta reacción, estábamos convencidos de poder hacerlo, pero los partidos siempre hay que jugarlos, al principio nos costó un poco, con los goles el desarrollo se puso cada vez más favorable.

“En el segundo tiempo fuimos superiores, una muy buena victoria por el juego, la mentalidad, la ambición de querer hacer goles, a veces no es tan fácil hoy en día hacer cinco goles es muy difícil”, indicó Gabriel Milito en conferencia de prensa posterior al partido.

GABRIEL MILITO SE SACUDE PREOCUPACIONES POR LA LIGUILLA Y EL MUNDIAL 2026

El estratega de Chivas también habló sobre las ausencias que tendrá en la Liguilla, pues no contará con varios jugadores debido a la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana para concentrar y prepara al 100 por ciento su participación en el Mundial 2026.

“Lo dije anteriormente que todavía no tenemos confirmado qué jugadores irán a la Copa del Mundo, sea quien sea que le toque la oportunidad espero que lo haga bien, que disfruten de esa gran experiencia y nosotros nos quedaremos compitiendo con el equipo que tenemos