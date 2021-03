De acuerdo a información de Marco Cancino de TUDN , las aguas no están nada tranquilas al interior de las Chivas y esto data desde el pasado 30 de enero del 2021 tras la actividad de la Jornada 4 del Guard1anes 2021 de a Liga MX.

En esa charla, Nelly Simón, de acuerdo a lo que le comentaron a Marco Cancino, expresó lo siguiente: "deberían aprender de las mujeres que ganan mucho menos y tienen más actitud que ustedes en el campo, si ustedes no ganan, no ganamos dinero", esto ante la presencia de Víctor Manuel Vucetich y Ricardo Peláez que no hicieron comentario alguno.