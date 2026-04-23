Liga MX Chivas va por el título del Clausura 2026 y de paso por un millón de dólares Chivas busca un jugoso premio económico de millón de dólares por puntos acumulados entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.





Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡El premio que busca Chivas busca al final del torneo!

El primer semestre del año para las Chivas no solo traería consigo el posible título del Clausura 2026, sino también un premio de hasta un millón de dólares por ser el equipo con la mayor cantidad de puntos acumulados en la temporada.

Durante la transmisión de esta noche del juego entre Necaxa y Chivas, Gibrán Araige, reportero de cancha de TUDN, recordó el incentivo económico al que puede aspirar el Rebaño.

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¿Qué premio puede ganar Chivas en la temporada?

Resulta que el equipo que sume más puntos entre el torneo Apertura 2025 y el Clausura 2026 se hace acreedor a un jugoso premio de un millón de dólares.

¿Qué necesita Chivas para quedarse con el millón de dólares?

Los tapatíos van en camino de obtener ese premio, pero necesitan sumar puntos en sus últimos dos encuentros del presente certamen.

El torneo pasado, Chivas sumó 29 unidades y, hasta ahora —sin contar el resultado ante los Rayos—, tiene 34 para un total de 63 puntos.

Hasta el momento, Toluca y Cruz Azul se encuentran arriba, empatados con 64 puntos, por lo que, si Chivas logra sumar seis unidades, podría quedarse con ese premio económico que a nadie le cae nada mal.